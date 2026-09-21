ЕС пригрозил санкциями из-за выборов в новых регионах России

Брюссель отказывается признавать выборы в этих регионах и их результаты. ЕС грозит санкциями против «лиц, причастных к организации» выборов, а также «тех, кто выставлял свои кандидатуры».
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