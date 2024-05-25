Глава МИД Польши призвал «перевооружить Европу» и нанести удар по Ростову-на-Дону

По утверждению Сикорского, если Россия якобы применит ядерное оружие на Украине, то США смогут уничтожить все российские позиции.
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