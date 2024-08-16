Кривой Рог – страшные потери! Бункер с офицерами взлетел на воздух, «Искандер» разнес эшелон с ВСУ и техникой

По данным инсайдерского источника Condottiero, российские "Искандеры" нанесли ощутимый урон. Удар пришелся по засекреченному бункеру, в котором находились подразделения украинской разведки и командный состав 117-й бригады территориальной обороны.
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