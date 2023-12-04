Акилле Полонара вышел на площадке впервые после химиотерапии

Форвард «Виртуса» Акилле Полонара вернулся на площадку после курса адъювантной химиотерапии. В начале октября месяца 32-летний итальянец перенес операцию по поводу рака яичек, а затем прошел химиотерапию.
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