Мирра Андреева потерпела поражение на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила Кэти Волынец. В ночь на 7 марта в Индиан-Уэллсе прошел матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Мирра Андреева встречалась со 131-й ракеткой мира Кэти Волынец.