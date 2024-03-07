Мирра Андреева потерпела поражение на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила Кэти Волынец. В ночь на 7 марта в Индиан-Уэллсе прошел матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Мирра Андреева встречалась со 131-й ракеткой мира Кэти Волынец.
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