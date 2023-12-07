Токио и Москва согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне в 2024 году

Россия и Япония согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне каждой из стран в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по рыбному хозяйству министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.