Токио и Москва согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне в 2024 году

Россия и Япония согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне каждой из стран в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по рыбному хозяйству министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.
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