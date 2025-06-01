Switch 2 превращается в кирпич от каждого чиха — взлом пока выглядит невозм...

Switch 2 превращается в кирпич от каждого чиха — взлом пока выглядит невозможнымКак все уже знают, консоли Nintendo Switch 2 успели попасть в руки некоторых покупателей, а потому пользователи начали тестировать различные варианты экономии на играх.
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