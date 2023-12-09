Российские военные поразили три бригады ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил России поразила три бригады Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, в результате чего потери Киева составили до 290 военнослужащих.
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