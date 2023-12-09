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Российские военные поразили три бригады ВСУ

Российские военные поразили три бригады ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил России поразила три бригады Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, в результате чего потери Киева составили до 290 военнослужащих.

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