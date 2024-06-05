Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Знаете, что объединяло Навального и Набиуллину? Многие наверняка в курсе, что Навальный в свое время прошел обучение по программе Yale World Fellows Program в США.

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Комментарии
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OI
Oleg Ivanov
Видно у главного кгбешника есть свой резон, держать на этом посту Наибуллину или вы думаете, что он об этом не знает? 😉
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16 час.
В
Валерий
Через задовну дезу пускают.
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15 час.
А
Александр
да когда же её закроют????? кому  то же выгодно, что бы она так предаёт Россию???
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15 час.

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