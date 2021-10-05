Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 10:10 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х неделВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 10:10 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций В 17:20 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речьюИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .