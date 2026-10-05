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Царьград

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МЧС России продолжает поиски рыбаков в акватории Татарского пролива

МЧС России продолжает поиски рыбаков в акватории Татарского пролива

Спасатели МЧС России третий день ищут двух рыбаков из Хабаровского края. Мужчины, 37 и 45 лет, отправились на рыбалку 2 октября из бухты Сизиман в акваторию Татарского пролива и до сих пор не найдены.

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