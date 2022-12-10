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Криштиану Роналду: «Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Продолжайте поддерживать в хорошие и плохие моменты»

Криштиану Роналду: «Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков! Продолжайте поддерживать в хорошие и плохие моменты»

Криштиану Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии. Форвард португальцев высказался в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко, который пройдет сегодня.

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