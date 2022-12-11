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Бюджетно, а сколько пользы! Рулонные шторы на зиму, реально утепляющие окна

Бюджетно, а сколько пользы! Рулонные шторы на зиму, реально утепляющие окна

Сделайте рулонные шторы на зиму, которые заодно будут утеплять дом! Материалы — копеечные, доступные любому человеку! С работой тоже справиться очень легко.

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