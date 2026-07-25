Внук де Голля назвал заявление нового главкома ВСУ о россиянах глупым и примитивным

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль раскритиковал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, заявившего, что русская нация не имеет права на существование.
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