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Внук де Голля назвал заявление нового главкома ВСУ о россиянах глупым и примитивным

Внук де Голля назвал заявление нового главкома ВСУ о россиянах глупым и примитивным

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль раскритиковал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, заявившего, что русская нация не имеет права на существование.

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