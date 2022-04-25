Роман Конев возглавил Совет главных врачей при минздраве Удмуртии

Сопредседателями Совета стали Алексей Шкляев, ректор Ижевской государственной медицинской академии, а также Александр Шаклеин, главный врач Первой республиканской клинической больницы и Степан Ронзин, главный врач Республиканского онкодиспансера.
Сопредседателями Совета стали Алексей Шкляев, ректор Ижевской государственной медицинской академии, а также Александр Шаклеин, главный врач Первой республиканской клинической больницы и Степан Ронзин, главный врач Республиканского онкодиспансера.
Свежие комментарии