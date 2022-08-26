Новости, события, факты

145 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    А не пошли бы вы все на йух.Германия хочет вы...
  • Valeri
    Надо затребовать с Германии возмещение и компенсации за 2 Великую Отечественную войну и загнать их в постоянную ренту...Германия хочет вы...
  • Василий Целовальников
    Никаких Галиций! Граница должна быть восстановлена на 9 мая 1945 года! В другом случае, нашим детям придётся страдать...СВО будет трансфо...

МИД страны "незалежной" раскрыл, какие страны не поставляют вооружение. Израиль и ПРО "Железный купол"

МИД страны "незалежной" раскрыл, какие страны не поставляют вооружение. Израиль и ПРО "Железный купол"

Партия прибывшего самолётом вооружения. Представительство Министерства иностранных дел страны "незалежной", устами главы ведомства Дмитрия Кулебы, официально заявило о тех европейских странах , которые не оказывают помощь действующей киевской власти в виде поставок различных вооружений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх