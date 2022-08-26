МИД страны "незалежной" раскрыл, какие страны не поставляют вооружение. Израиль и ПРО "Железный купол"

Партия прибывшего самолётом вооружения. Представительство Министерства иностранных дел страны "незалежной", устами главы ведомства Дмитрия Кулебы, официально заявило о тех европейских странах , которые не оказывают помощь действующей киевской власти в виде поставок различных вооружений.
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