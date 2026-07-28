В Бердске неизвестный напал на семилетнего ребенка

В Бердске неизвестный напал на семилетнего мальчика и ударил его по голове, сообщает "Бердск-Онлайн" Вечером 27 июля ребенка нашли лежащим под навесом стройки на месте бывшей фабрики "Бердчанка" после того, как он пошел в магазин за мороженым и перестал отвечать на звонки.