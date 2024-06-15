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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белорусский гимнаст Шарамков: «Когда я начал снова выступать на международных соревнованиях, никаких косых взглядов в мою сторону не было»

Шарамков взял золото в вольных упражнениях, опередив олимпийского чемпиона Никиту Нагорного.  «Готовился к тому, чтобы выступить на Играх БРИКС успешно, но не ожидал от себя, что выиграю здесь золото в вольных упражнениях.

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