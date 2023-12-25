Ван Хунин встретился с представителями китайских христиан

Пекин, 23 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал христианские круги в Китае направить христианских деятелей и верующих на то, чтобы они отдавали свои силы великому возрождению китайской нации.