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Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»

Главный тренер « Спартака » Хуан Карседо ответил на вопрос о том, рассчитывает ли на нападающего Ливая Гарсию.

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