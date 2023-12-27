Адвокат высказалась о судьбе миллиардного иска к Ивлеевой

Судьба коллективного иска о взыскании с российской блогерши Анастасии Ивлеевой компенсации морального вреда в размере 1 миллиарда рублей с юридической точки зрения малоперспективна, считает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.
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