Российские мужчины набирают популярность в странах Юго-Восточной Азии, и Таиланд не исключение. Высокий рост, непривычная внешность и высокий по местным меркам рост — все это может привлечь внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сколько стоил бен...
- Сколько стоил бен...
- LD Сколько стоил бен...
Это статья???