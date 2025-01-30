Долг Украины перед Всемирным банком вырос на 65% и составил $22 млрд

Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на данные местного минфина.
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