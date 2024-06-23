Путин: Россиянең киләчәге фронттагы гамәлләргә бәйле

Россиянең киләчәге хәзер махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләрнең гамәлләренә бәйле. Бу хакта РФ Президенты Владимир Путин хәрби югары уку йортларын тәмамлаучылар белән очрашуда Бөтенроссия дәүләт телевидение һәм радио компаниясе (ВГТРК) хәбәрчесе Павел Зарубинга белдерде.
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