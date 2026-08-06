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NYT: ЦРУ втайне создало спецгруппу по Кубе для давления на Гавану

NYT: ЦРУ втайне создало спецгруппу по Кубе для давления на Гавану

ЦРУ США втайне создало спецгруппу по Кубе, начав реализацию планов по проведению более скоординированной кампании давления на кубинское правительство, чтобы добиться экономических, политических и кадровых изменений, которых требует американский президент Дональд Трамп, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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