Россия обошла Катар в поставках СПГ в Азию на фоне рекордного роста цен на сырьё Азиатские страны ищут возможности нарастить импорт сжиженного природного газа.
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