Опасный синдром захватывает Алматы. Среди пострадавших шестилетняя девочка

Казахстанские психиатры замечают у детей, подростков и молодежи симптомы цифрового аутизма. Зависимость от гаджетов приобретает патологические формы и избавиться от нее без помощи врачей в тяжелых случаях невозможно.
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