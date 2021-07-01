Как бороться с "черной плесенью", рассказали в ВОЗ

Чтобы уменьшить риск проникновения грибковой инфекции, связанной с «черной плесенью», Всемирная организация здравоохранения рекомендует в первую очередь сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса.
Чтобы уменьшить риск проникновения грибковой инфекции, связанной с «черной плесенью», Всемирная организация здравоохранения рекомендует в первую очередь сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса.
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