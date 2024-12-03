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Reuters: Главы МИД стран альянса не будут обсуждать приглашение Украины в НАТО

На заседании глав МИД стран НАТО не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины в альянс. Об этом, как сообщает РИА Новости, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов альянса.

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