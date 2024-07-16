Песков: РФ не понимает, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира»

Российская Федерация пока не понимает, что украинский президент Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», учитывая, что первая встреча, состоявшаяся в июне в швейцарском Бюргенштоке, по факту «саммитом мира» не была.
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