Партия "Адилет" получила 110 из 145 мандатов в парламенте Казахстана

АСТАНА, 25 августа. /ТАСС/. Партия "Адилет", созданная в 2026 году и поддерживающая курс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, получила 110 из 145 мандатов в Курултае (новый однопалатный парламент) по итогам выборов, следует из окончательных данных, обнародованных Центризбиркомом Казахстана.