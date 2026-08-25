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ТАСС

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Партия "Адилет" получила 110 из 145 мандатов в парламенте Казахстана

Партия "Адилет" получила 110 из 145 мандатов в парламенте Казахстана

АСТАНА, 25 августа. /ТАСС/. Партия "Адилет", созданная в 2026 году и поддерживающая курс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, получила 110 из 145 мандатов в Курултае (новый однопалатный парламент) по итогам выборов, следует из окончательных данных, обнародованных Центризбиркомом Казахстана.

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