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Россия и сша увеличили число развернутых ядерных боеголовок

Россия и сша увеличили число развернутых ядерных боеголовок

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) число развернутых ядерных боеприпасов в мире по состоянию на начало 2021 года увеличилось, причем значительная часть находится в оперативном управлении России и США.

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