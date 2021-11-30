Россия и сша увеличили число развернутых ядерных боеголовок

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) число развернутых ядерных боеприпасов в мире по состоянию на начало 2021 года увеличилось, причем значительная часть находится в оперативном управлении России и США.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) число развернутых ядерных боеприпасов в мире по состоянию на начало 2021 года увеличилось, причем значительная часть находится в оперативном управлении России и США.
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