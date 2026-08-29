Соединённые Штаты Америки обсуждают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий, что отвлекает внимание мирового сообщества от неядерного ядерного оружия России.
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