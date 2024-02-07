Сенаторы заявили о прямой ответственности Запада за гибель россиян

Совет Федерации выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры Российской Федерации.
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