В Новосибирской области началась посевная кампания

Весенне-полевые работы в регионе начались своевременно благодаря отечественной сельхозтехнике. О технической оснащенности и проведении посевной кампании рассказал в рамках пресс-тура первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрей Шинделов.
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