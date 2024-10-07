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Экс-нардеп Царев: население стран Запада готовят к миру с Россией

Экс-нардеп Царев: население стран Запада готовят к миру с Россией

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Запад готовит общественное мнение к принятию точки зрения на то, что Украина не сможет победить Россию в прямом военном противостоянии, поэтому конфликт необходимо заканчивать.

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