Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Лучшее его фото- это фото с намазанным зеленкой лбомФотография Зеленс...
  • Ингерман Ланская
    к жопе  трампа очередь выстроилась.. занимай себе в ёй место - у тебя есть возможность в реальности , а не на словах,...Трамп планирует у...
  • Александр Гуреев
    Ну как не похвалить Трампа, никого не боится, по сравнению с нашим гарантом. Тьфу, тошно жить в беспределе.Трамп планирует у...

Дед воевал за родную землю, а внук торгует: Зеленский отдаёт США богатейшие запасы марганца

Дед воевал за родную землю, а внук торгует: Зеленский отдаёт США богатейшие запасы марганца

О героизме старшего Зеленского свидетельствуют наградные листы.Дед Владимира Зеленского Семён во время Великой Отечественной войны сражался за украинские запасы марганца, чтобы они не достались врагу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх