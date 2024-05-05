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Поздравляем со Светлой Пасхой!

Поздравляем со Светлой Пасхой!

Завершилась скорбная Страстная неделя, когда верующие вспоминали страдания и смерть Христа. Наступило ликование – Христос Воскрес! Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие для православных христиан и самый большой православный праздник.

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