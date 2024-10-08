Дорогие друзья! В дружный коллектив Симферопольской сети автостанций ГУП РК «Крымавтотранс» требуются:диспетчеры;контролерыкондукторы;билетные кассиры;контролеры контрольнопропускного пункта;уборщики служебных помещений и территории;разнорабочие.
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