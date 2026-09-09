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Euractiv: в Евросоюзе зреет новый раскол из-за атомной энергетики

Euractiv: в Евросоюзе зреет новый раскол из-за атомной энергетики

В Европейском союзе может разгореться новый конфликт вокруг сферы энергетики. Еврокомиссия настаивает на возобновляемых источниках энергии, что может вызвать недовольство у стран проатомной коалиции.

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