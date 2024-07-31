Путин подписал Указ о выплате военным за контракт на службу в зоне СВО

Федеральная выплата составит 400 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин сегодня подписал Указ о единовременной денежной в размере 400 тысяч рублей военным за заключение контракта на службу в зоне СВО.
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