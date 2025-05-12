Словацкий портал Slovo утверждает, что Европа внешними усилиями подталкивает Москву к продолжению конфликта для поддержания внутренней "русской угрозы", в то время как Украине отводится роль "мальчика для битья".
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