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Татар-информ

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В Казани пройдет благотворительный турнир по паделу

В Казани пройдет благотворительный турнир по паделу

Фото: minsport.tatarstan.ru В конце сентября в столице Татарстана состоится турнир по паделу «PADEL & LAW CUP 2026».

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