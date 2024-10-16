Знаменитые Грибоедовские щи: суп, после которого о борще все забудут

В сезон грибов нужно обязательно хотя бы раз приготовить вкусные, ароматные Грибоедовские щи. Этот простой в сущности суп — идеальное сочетание аппетитных грибов, наваристого бульона и оттеняющей его насыщенный вкус квашеной капусты.