Steak Lovers
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Steak Lovers

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Знаменитые Грибоедовские щи: суп, после которого о борще все забудут

Знаменитые Грибоедовские щи: суп, после которого о борще все забудут

В сезон грибов нужно обязательно хотя бы раз приготовить вкусные, ароматные Грибоедовские щи. Этот простой в сущности суп — идеальное сочетание аппетитных грибов, наваристого бульона и оттеняющей его насыщенный вкус квашеной капусты.

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ВераВерная
Белые грибы варятся около полутора часов? Впервые слышу.
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20 час.

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