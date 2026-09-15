Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 15.09.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, в ходе активных боевых действий подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции.