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Царьград

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В России начнут измерять пульс по видео: как это работает

В России начнут измерять пульс по видео: как это работает

В России изобрели новый способ оценки сердечного ритма по видео, снятым в общественных местах. Эта разработка малозатратная и может быть использована в реальных условиях, не ограничивая действия человека.

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