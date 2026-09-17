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Регионы России

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Xiaomi представила камеру с полноцветной ночной съёмкой и ИИ-анализом

Xiaomi представила камеру с полноцветной ночной съёмкой и ИИ-анализом

Компания Xiaomi анонсировала новую IP-камеру Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision для домашнего видеонаблюдения, поддерживающую запись в разрешении 4K и обеспечивающую полноцветное изображение даже при недостатке света.

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