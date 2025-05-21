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Военное обозрение

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«Компактная и лёгкая»: Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал новую РЛС для обнаружения беспилотников

«Компактная и лёгкая»: Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал новую РЛС для обнаружения беспилотников

Станцию можно использовать как стационарно, так и в мобильном варианте.

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