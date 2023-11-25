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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о 0:5 от «Эдмонтона»: «Мы вообще не играли, давали им много пространства. Когда они контролируют шайбу, это опасно»

«Думаю, мы вообще не играли. Мы давали им много пространства. Когда они контролируют шайбу, это опасно.

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