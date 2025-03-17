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Царьград

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﻿﻿﻿Европа надеется на провал переговоров России и США, заявил Пушков

﻿﻿﻿Европа надеется на провал переговоров России и США, заявил Пушков

Сенатор считает, что в европейские политики недооценивают подход Дональда Трампа к разрешению конфликта.

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